مجلس جامعة الأزهر يشكر الإمام الأكبر على إفطار المشيخة الجماعي للطلاب الوافدين

أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لتكرُّمه بإقامة مائدة الإفطار للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر الشريف، وللطلاب المصريين بالجامعة، كما قدم المجلس الشكر لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجميع المشاركين في الإشراف على الإفطار الرمضاني بالجامع والجامعة، ولكل من أسهم في إبراز الصورة الطيبة لمصر في احتضانها لطلاب العلم، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان السمة العامة لموائد الأزهر في شهر رمضان.

ورحب مجلس جامعة الأزهر بانضمام الدكتورة جيهان كمال محمد مساعد وزير التربية والتعليم ورئيس المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية سابقا، لعضوية مجلس الجامعة، خلفا لمعالي الوزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتورة راجية طه، عميدة كلية الصيدلة بنات الأسبق؛ لتجديد الثقة في اختيارها نائبًا لرئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وللدكتور ماهر فرماوي، والدكتور حماده خطاب، اللَّذين فازا بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وللطالب أحمد عبداللطيف طلبة؛ لتميزه في حفظ القرآن الكريم وإتقانه.