معبر قسطل الأكثر اعتمادا في عبور الرعايا المصريين والأجانب من السودان

قال عوض غنام، موفد فضائية "إكسترا نيوز" إن معبر قسطل أصبح هو الأهم علي الإطلاق من بين الخمس معابر المصرية المنتشرة على الحدود المصرية السودانية، بسبب قربه من ميناء حلفا السوداني حيث يتواجد به عدد كبير من الرعايا المصريين والأجانب.

وأضاف "غنام" أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت عن التواجد والتجمع للمصريين من خلال ثلاثة أماكن هي معبر قسطل وأرقين وبورسودان، للعودة منها سواء بريًا أو جويًا، في حين أن النقل البري للمصريين أصبح أقل مقارنة بالنقل الجوى الذي نقل أغلب المصريين خلال عمليات الإجلاء السابقة واقتربت إلى أكثر من 30 طلعة جوية.

وذكر مراسل الفضائية، أن "إكسترا نيوز" أول كاميرا مصرية تدخل وتنقل الأجواء من معبر "قسطل"، مضيفًا أن المعبر يمثل معبرًا وميناء هامًا للغاية وأيضًا هو قيمة حيوية للتجارة بين مصر والسودان وهو يعتبر ممرًا تاريخيًا لأكثر من دولة، ومر عليه أكثر من 100 عام.