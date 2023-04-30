رسائل من السيسي إلى رئيس وزراء اليابان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليابان حيث تناولت المباحثات المصرية اليابانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

وألقي الرئيس السيسي كلمة في المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليابان جاءت أبرز رسائلها:

- زيارة رئيس وزراء اليابان تعكس الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان، بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما، على المستويين الرسمى والشعبى.

- نقدر إسهام اليابان فى دعم المشروعات الوطنية فى مصر



- تناولت الفرص الاستثمارية الواعدة، التى توفرها مصر فى شتى المجالات ودعوت الحكومة اليابانية، لتشجيع الشركات اليابانية، لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.



- أكدت لرئيس الوزراء، تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية، وفى المقدمة اليابان؛ كونها دولة رائدة فى الإسهام التنموى العالمى، وفى ظل رئاستها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة، بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية، التى نأمل أن يتم التوصل لتسوية لها وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية، الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية.

- احتلت التطورات فى السودان، جانبا مهما من المباحثات، حيث أكدت الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفورى، والدائم والشامل، لإطلاق النار فى السودان وأهمية امتناع أى طرف خارجى، عن التدخل فى الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها.

ووصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في وقت متأخر من يوم أمس السبت المحطة الأولى في جولة تستغرق أسبوعا لأربع دول إفريقية وسنغافورة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من استضافته لقمة مجموعة السبع في هيروشيما.



ومن جانبه قال سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشى إن زيارة رئيس الوزراء اليابانى في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولى، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف السفير فى تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البدين مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، حيث ترى اليابان أن مصر شريكا لا غنى عنه ومهما في الشرق الأوسط وأفريقيا.