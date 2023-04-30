حبس لصين بتهمة سرقة حقيبة سيدة وهاتفها بمنطقة السلام

قررت نيابة السلام حبس لصين4 أيام علي ذمة التحقيقات لسرقتهم حقيبة يد سيدة وهاتفها أثناء سيرها بالشارع بمنطقة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ولاذا بالفرار حال سيرها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكابها،عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول ، حقيبة اليد "المستولى عليهما" - فرد خرطوش – كمية من المواد المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بأقوال المجنى عليها إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه , وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان وإتهمتهما بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .