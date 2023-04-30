محافظ الشرقية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

جاء فيها «يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن القيادات العمالية والشعبية والسياسية والتنفيذية بمحافظة الشرقية أسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال مايو 2023 م عيد العمل والعطاء والإنتاج وبهذه المناسبة الغالية، نتوجه للمولي عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويرعاكم لما فيه الخير لحرصكم الدائم علي حماية مصالح العمال والتأكيد على دورهم في مواصلة مسيرة العمل والتنمية .

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وحسن شحاته وزير القوى العاملة وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

أكد محافظ الشرقية، أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يأتي ومصرنا الغالية تخطو بخطوات ثابتة نحو التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتي تفرض على عمال مصر مسؤوليات جسام كونهم الأيدي العاملة الماهرة لإنجاح تلك المشروعات كي ينعم بثمارها المصريون جميعا وتفتح آفاق التنمية والبناء لمصرنا الغالية.