محافظ الجيزة يتابع الحالة العامة للنظافة بمحاور المنصورية والمريوطية وترسا

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم عدداً من المحاور المرورية للوقوف علي الحالة العامة للنظافة والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء لمتابعه مشروعات الرصف والتطوير المدرجة بعدداً من متفرعات تلك المحاور لتسهيل حركة سير المواطنين .

شملت جوله المحافظ محاور المنصورية والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين وترعة الزمر والبحر الأعظم .

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء المختصة بضرورة التواجد الميداني للمتابعة الدورية لحاله النظافه وحملات رفع المخلفات الي جانب السعي نحو الاستجابه لشكاوي المواطنين وسرعه حلها .

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي العمرانية بمواصلة تنظيم حملات سير مركبات التوك توك بشارع خاتم المرسلين وتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتفعيل القرار الصادر في ذلك الشان بمنتهي الحزم مع إتحاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لعدم إعاقة الحركة المرورية .

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بتطوير ساحة الانتظار الكائنة أسفل مطلع الطريق الدائري بشارع البحر الاعظم لاستغلالها في انتظار السيارات لخدمة المنطقة .

كما كلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمنع الإنتظار الخاطئ لسيارات السرفيس الكائنة بمطلع الطريق الدائري لما تسببه في إعاقة الحركة المرورية وتوفير موقع بديل لهم .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة.