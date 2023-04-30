ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

امرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم الأحد بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه طعنًا بسلاح أبيض مطواة علي يد صديقه بسبب خلافات نشبت بينهما وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي .  كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة

كانت شهدت منطقة المطرية واقعة ماساوية عندما اقدم شاب علي قتل صديقة طعنا بسلاح ابيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما علي خلافات نتيجة وصلة هزار.
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من احدي المستشفيات باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر ، ولقي مصرعة علي أثرها ، وبالانتقال الي محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بقيام المتهم باصابة الضحية بسلاح ابيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما نتيجة وصلة هزار ، ويعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

التصريح بدفن جثة التصريح بدفن جثة شاب التصريح بدفن اقدم شاب على قتل صديق تحريات المباحث الجنائية جهات التحقيق بالمطرية شاب لقي مصرعه سلاح أبيض مطواه طعنة نافذة بالصدر منطقة المطرية واقعة مأساوية