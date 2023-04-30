الصليب الأحمر: نواجه تحديات السلامة والأمن خلال عملنا بالسودان

قال الدكتور حسام فيصل رئيس وحدة الكوارث بالصليب الأحمر، إن جمعية الصليب الأحمر السوداني تتواجد بشكل كبير على الأرض، لتقديم الخدمات الإغاثية العاجلة للأفراد والعوائل المتضررة من الأحداث الجارية الحالية.

وأضاف "فيصل" عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الجمعية تواجه العديد من التحديات سواء السلامة والأمن في الميدان أو الوصول للميدان، بالإضافة إلى الضيق الموجود حاليًا في توافر المحروقات وإمكانية الوصول الآمن للأشخاص المتضررين وصعوبة الحركة.

وأوضح رئيس وحدة الكوارث بالصليب الأحمر، أن استهداف الأشخاص والهيئات الإنسانية هو شيء غير مقبول، ويتم تحريمه من قبل القانون الدولي، الذي أكد على أهمية حماية المدنيين والطواقم الطبية والصحية، والكوادر الإنسانية التي تعمل على تقديم الخدمات.

وأشار رئيس وحدة الكوارث بالصليب الأحمر إلى أن جميع الفرق تعمل على إمكانية التواصل مع كافة الأطراف لضمان الوصول الآمن لتقديم الخدمات بشكل محايد ومستقل، منوهًا إلى أنه بعد أسبوعين من الأحداث الجارية حاليًا تتكشف الاحتياجات المتفاقمة.