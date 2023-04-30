حبس متهم في سرقة متعلقات الشقق السكينة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات الشقق السكنية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة القي القبض علي أحد الأشخاص"له معلومات جنائية".

وبتفتيشه عثر بحوزته (مبلغ مالى - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٥ هواتف محمولة - مشغولات ذهبية - دراجة نارية بدون لوحات "ملكه") وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه و سرقة المساكن بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.