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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم في سرقة متعلقات الشقق السكينة بعين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل لاتهامه بسرقة  متعلقات الشقق السكنية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة القي القبض علي أحد الأشخاص"له معلومات جنائية".

وبتفتيشه عثر بحوزته (مبلغ مالى - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٥ هواتف محمولة - مشغولات ذهبية - دراجة نارية بدون لوحات "ملكه") وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو  المُشار إليه  و سرقة المساكن بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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