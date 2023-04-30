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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يقدم واجب العزاء لمحافظ المنوفية فى وفاة نجل شقيقه

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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قدّم الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية واجب العزاء إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فى وفاة نجل شقيقه وكيل النائب العام المستشار على محمد احمد ابو ليمون، وذلك بديوان عام المحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة عن خالص تعازيه لمحافظ المنوفية ولأسرة الفقيد ،داعيًا الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله. وذويه الصبر والسلوان.

ووجه محافظ المنوفية جزيل الشكر لرئيس الجامعة لحرصه على تقديم واجب العزاء ومواساته في مصابه الأليم، داعيا المولى عزوجل أن يجزى الجميع خير الجزاء ولا يريهم الله مكروها فى عزيز لديهم.

إبراهيم أبو ليمون التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء