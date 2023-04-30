الخشت : إجراءات عاجلة لتوفير جميع الأدوية لمنسوبى جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عن اتخاذ مجلس الجامعة في جلسته أمس بتاريخ 29 أبريل 2023، برئاسة الدكتور محمد الخشت وبدعم كبير منه، لعدة قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة، وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء صندوق العلاج، وتقديم بدائل عديدة لصرف الأدوية للسادة المستفيدين من صندوق الرعاية الطبية.

وقال المستشار الإعلامي، إن الدكتور محمد الخشت وجه بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، لمناقشة كافة المقترحات التي من شأنها التيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما وجه بالبدء الفوري في إجراءات طرح مناقصة عاجلة لخدمات توفير الأدوية للمستفيدين من الصندوق، وبحيث يتم التعاقد على نحو غير حصري وفي أسرع وقت مع عدد من مقدمي الخدمة بالإضافة إلى مقدم الخدمة الحالي وذلك حتى يكون هناك أكثر من مجموعة من الصيدليات متاحة أمام المستفيدين من صندوق العلاج وليست مجموعة واحدة كما كان يتم في السابق، وذلك تيسيرا للزملاء في التعامل مع بدائل عديدة.

وأوضح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أنه وفقًا لقرارات مجلس الجامعة وتوجيهات رئيس الجامعة سيتم استمرار صرف الأدوية من مقدم الخدمة الحالي لحين انتهاء اجراءات ضم موردين جدد، مع السماح لمن يرغب من السادة المستفيدين من خدمات الصندوق -وبصورة اختيارية مؤقتة لحين تمام الطرح والتعاقد- بشراء الأدوية من الصيدليات الحكومية أو الصيدليات المتعاقدة مع مستشفيات التأمين الصحي، وفق الروشتة المعتمدة من مستشفى الفرنساوي، مع تقديم فاتورة ضريبية مختومة من جهة الشراء لصندوق العلاج واللجنة الطبية المختصة، وبحيث يتكفل الصندوق بسرعة رد مقابل شراء هذه الأدوية مخصوما منه نسب الخصم المقررة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخص أعضاء هيئة التدريس بجميع فئاتهم والعاملين بالمعاش، أما السادة العاملون بالخدمة تحت الستين، فكارنيهات التأمين الصحي الجديد التابع لوزارة التعليم العالي (مصر للتأمين) موجودة في الكليات والمعاهد التابعين لها وعليهم تسلمها فورا لأنهم أصبحوا على هذا النظام التأميني الجديد.

وأكد المستشار الإعلامي، أن الدكتور محمد الخشت أعلن أن صندوق الرعاية الطبية سيتحمل كافة تكاليف علاج العاملين التى لا يغطيها التأمين الخاص بشركة مصر للتأمين، وذلك عن طريق نفس كارنيه التأمين، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا عقد لقاءات تعريفية بحضور ممثلي شركة مصر للتأمين للتعرف على مزايا نظام التأمين الإجباري وطرق الاستفادة منه.

وقال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة انتهى إلى تكليف الأستاذ الدكتور مصطفى الشاذلي بالإشراف على صندوق الرعاية الطبية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذها المجلس، فضلًا عن توجيه رئيس الجامعة توجيها مشددا للمختصين بسرعة التجاوب والتعاون مع الزملاء أعضاء الصندوق ومساعدتهم، وزيادة أعضاء اللجنة الطبية وزيادة عدد العاملين بصندوق العلاج لسرعة تنفيذ الإجراءات، والاجتماع بشكل دوري أسبوعيا لإنهاء كافة العقبات وسرعة اعتماد القرارات الطبية والفواتير المستحقة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أية مديونيات على الجامعة لأية جهة علاجية، وتقوم الجامعة حاليًا من مواردها الذاتية بدعم صندوق العلاج لتغطية كافة النفقات التي تفوق بكثير موارد الصندوق.

وأوضح المستشار الإعلامي، أن العقبات الأخيرة في عملية صرف الأدوية جاءت نتيجة لعقبات عامة في سلاسل التوريد العالمية ، وسوف يتم حلها جذريا مع تمام اكمال التعاقد مع أكثر من جهة موردة، مؤكدًا استمرار إدارة الجامعة في دعم وتحسين الخدمة العلاجية إلى أقصى مدى حتى يتم تقديم الأفضل.

جدير بالذكر أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، تهتم بملف الخدمات والرعاية الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتبذل قصارى جهدها بتقديم خدمات طبية لائقة بهدف الحفاظ على سلامتهم، وقد لمس أعضاء الصندوق عبر السنوات الماضية مميزات الخدمة العلاجية المقدمة والتي تفوق أي نظام تأميني أخر خاصة مع عدم وجود حد تأميني وتكفل الجامعة بعلاج كل الحالات مهما بلغت تكاليف علاجها، وقد برز هذا الدور بشكل واضح منذ جائحة كورونا حيث تم تخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الباطنة كمستشفيات عزل للمصابين أو حالات الاشتباه من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالجامعة، وتحملت الجامعة كافة مصاريف العلاج الباهظة لجميع منتسبي الجامعة، كما تم تقديم ميزة لأسر العاملين وأعضاء هيئة التدريس في تحمل الجامعة 50% من تكاليف علاج أقاربهم من الإصابة بفيروس كورونا، والإعفاء الكامل في حالة التعثر، والسماح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعلاج بجوار مستشفيات الجامعة في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمد من وزارة الصحة بنفس شروط العلاج الداخلي، وقامت الجامعة بالفعل بسداد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها، كما توسعت الجامعة في الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لمنسوبيها لتخفيف الأعباء عنهم، من بينها عدم فرض أعباء جديدة عليهم رغم الارتفاع الكبير لقيمة العلاج والأدوية عالميا، ودعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ يتجاوز 120 مليون جنيه كل عام، وتعظيم موارد الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة بجهد ذاتي من بعض الجهات الخارجية، وتكليف أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية في 235 فرعًا، والتي قدمت أداء جيدا لفترات طويلة عدا وقت قصير نسبيا مؤخرا بسبب عقبات سلاسل التوريد ، إلى جانب اطلاق القوافل الطبية لعلاج المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في عدد من التخصصات الطبية.