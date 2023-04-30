محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للأطباء الجدد بمديرية الصحة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتهيئة أطباء التكليف الجدد على العمل، والذي تنظمه مديرية الصحة خلال الفترة من 30 أبريل الجاري حتى 15 مايو المقبل ، بمشاركة 57 طبيباً وطبيبة من أطباء التكليف الجدد بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور ممدوح راغب نقيب أطباء الفيوم، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف، والدكتورة أسماء شريف مدير إدارة التديب بمديرية الصحة، ومديري الإدارات المختلفة بالمديرية.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بالتواجد بين أبناءه من الأطباء الجدد في بداية مشوارهم المهني والعملي، مثمناً جهود مديرية الصحة في تنظيم هذا البرنامج التدريبي، لنقل الخبرات ورفع كفاءة الأطباء الجدد وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل، مؤكداً أن مهنة الطب مهنة شاقة بها الكثير من الضغوط والتحديات الصعبة، لكنها رسالة سامية هدفها الحفاظ على الأرواح وخدمة الوطن.

كما أكد المحافظ، على ضرورة توسيع دائرة المعرفة والإطّلاع، والتعليم والتدريب المستمر، لرفع كفاءة المشتغلين بهذه المهنة، وتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على جميع المستشفيات والوحدات الصحية، مشيراً إلى البرامج التدريبية القوية التي تقدمها وزارة الصحة، وأعمال التطوير التي تشهدها المحافظة على صعيد مستشفياتها ووحداتها الصحية، مثل مستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، والوحدات الصحية المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد محافظ الفيوم، أن التعدي على أفراد المنظومة الطبية، أو أي شخص يؤدي العمل العام، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، وسيتم التصدي له بكل قوة، موجهاً النصيحة لشباب الأطباء بضرورة تغليب المصلحة العامة، والحرص والتأني في التدريب والتعليم المستمر، والالتزام بأخلاقيات المهنة في تأدية العمل العام، وأن لا تكون المادة هي المحرك الأساسي في مهنة هدفها الحفاظ على أرواح المواطنين.

فيما أعرب وكيل وزارة الصحة، عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم، على تلبية الدعوة لحضور انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للأطباء الجدد، والذي يشمل العديد من المهارات الأساسية للأطباء داخل الوحدات الصحية، وأخلاقيات المهنة، ويأتي انطلاقاً من حرص المديرية على نقل الخبرات للأطباء الجدد ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصحة بالمحافظة، لافتاً إلى أنه سيعقب هذا البرنامج، الكثير من البرامج التدريبية الإجبارية والاختيارية، لرفع كفاءة وتنمية مهارات الأطباء الجدد.

وتشمل الأجندة التدريبية لأطباء التكليف الجدد، التعريف بمديرية الصحة وأقسامها، ومبادئ العمل داخلها، والهيكل التنظيمي للمديرية، والتعريف بالإدارات الفنية بالمديرية والإدارات الصحية، كما تشمل أساسيات تنظيم الأسرة ومبادئ المشورة، ومهارات تقديم خدمة وسائل تنظيم الأسرة، والتعريف بالسجلات، والتعريف بحقوق وواجبات الطبيب، والمهارات الإدارية والسلوكية اللازمة لآداء خدمة جماهيرية، والأعمال الإدارية اللازمة لسير العمل، واللوائح والقوانين المنظمة، وقواعد الحضور والانصراف، والإجراءات المالية والمخزنية ومراقبة العهد والسلف والصناديق.

كما يشمل البرنامج التدريبي، نبذة عن البلهارسيا والطفيليات، وناقلات الأمراض، والملاريا، ودور الطبيب بالوحدات الصحية في أعمال المتوطنة، والسلامة والصحة المهنية، وكذلك أساسيات ومبادئ القيادة في المجال الطبي، وأعمال الصيدلة، وترشيد استهلاك الدواء، وتعليمات التفتيش الصيدلي، كما سيتم إلقاء الضوء على اليقظة الدوائية، والتعريف ببرنامج المكافحة القومية للإيدز، ومبادئ الشئون المالية، وأساسيات التحصيل، ونماذج صحة البيئة بالرعاية الأساسية، وأساسيات سحب عينات المياه، والبحث الإكلينكي، والتعريف بالطب الوقائي بالوحدات، والأمراض المعدية، وأساسيات مكافحة العدوى، وأخلاقيات ومبادئ المهنة.

كما يشمل البرنامج، أساسيات الجودة ومؤشراتها بوحدات الرعاية الأساسية، وبرامج الأمومة والطفولة داخل وحدات الرعاية الأساسية الخاصة برعاية الأم والطفل أقل من خمس سنوات، ودور الطبيب في برامج رعاية الأمومة والطفولة، والمبادرات والبرامج الصحية للحماية المجتمعية، ونظم جمع المعلومات وتقييم الأداء، ومؤشرات الرعاية الأساسية، والتعريف بالسجلات، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، والتدخلات الجراحية، وأساسيات السونار، والولادة الطبيعية، إضافة إلى مهارات الحاسب الآلي، وتقييم الاعتلال الكلوي في الأمراض المزمنة، وكذا مناقشة مشروع تحسين الخدمة بالمحافظة.

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