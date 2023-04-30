الأمن الاقتصادي يضبط 20 ألفا و347 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نفذت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

عن ضبط (1817) قضية متنوعة و ضبط (18228) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد

كما تم ضبط (193) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" و (109) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.