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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن الاقتصادي يضبط 20 ألفا و347 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

فذت الأجهزة الأمنية
فذت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الا
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نفذت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
 عن ضبط (1817) قضية متنوعة و  ضبط (18228) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد

كما تم  ضبط (193) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" و  (109) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية