الأربعاء.. أمسية شعرية لـ أحمد تيمور بالمسرح الصغير في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية للشاعر الدكتور أحمد تيمور، في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 3 مايو المقبل، بالمسرح الصغير، ويقدمها الإعلامي الدكتور جمال حماد تحت إشراف الفنان امين الصيرفى.

يلقى الشاعر الدكتور أحمد تيمور خلال الأمسية أبيات من أشهر دواوينه الخاصة منها: ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين امرؤ القيس وبيني، عشب يحجب النخيل وغيرها.

تأتي هذه الأمسية فى اطار النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.

تخرج الشاعر الدكتور أحمد تيمور في كلية الطب جامعة القاهرة، وحصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، ويعمل أستاذاً بكلية الطب جامعة الأزهر.

شارك في العديد من الأمسيات والندوات وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر والعالم، نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية.

كما صدر له دواوين شعرية منها: ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا ، العصافير في زيها القاهري ، قافية بين امرئ القيس وبيني ، قليل من الحب لا يصلح ، هاتف من وراء الشجيرات ، امرأة من خزف وخرافة ، أمسية من الشعر الخالص ، بوح الفاء المكسورة ، شيء من العشق ، عشب يحجب النخيل ، آهات القدس ، شجن شجر الشوارع والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة .