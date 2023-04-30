"الرعاية الصحية" بالأقصر تعلن نتيجة التصفيات النهائية بمسابقة معاهد التمريض

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الأحد، أسماء المعاهد التمريضية الفائزة في فعاليات التصفيات النهائية لأوائل الطلاب بالفرق الثلاثة الأولى لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالمحافظة، وتم تكريم الطلاب الفائزين بالمستوى الأول.

وشهدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة بالمعاهد الفنية للتمريض، في فعاليات التصفيات النهائية لأوائل الطلاب بالفرق الثلاثة الأولى لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالمحافظة، حيث ضمت المسابقة كل من طلاب المعاهد الفنية للتمريض في: مستشفي الكرنك الدولي، ومستشفي إيزيس التخصصي، ومستشفي حورس التخصصي، ومجمع الأقصر الدولي.

وجاءت النتيجة بفوز وحصول المعاهد التالية علي المستوى الأول للفرق الدراسية كالآتي: (الفرقة الأولي) تفوق معهد الرعاية لمستشفي ايزيس التخصصي للنساء والولادة، و(الفرقة الثانية) تفوق فيها معهد الرعاية لمستشفي حورس التخصصي، أما (الفرقة الثالثة) تفوق فيها معهد الرعاية لمجمع الأقصر الدولي.

واستهدفت المسابقة، تشجيع التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنية على النزاهة والموضوعية بين الطلاب، بما يساعد في تخريج دفعات متميزة في الخدمة التمريضية بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر، وأن يكونوا أعلى مستوي من المعرفة العلمية والثقافية.

وتقدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتهنئة للفائزين، وبجزيل الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض علي الجهد المبذول لتخريج كوادر تمريضية علي أعلى مستوي.

وشهدت المرحلة النهائية للمسابقة، المتابعة والإشراف من كل من الدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ونانسي علاء الدين مسؤول التعليم الفني بالهيئة العامة، وشيرين سعد مسؤول التمريض بالهيئة العامة، وسهير الصادق مسؤول التمريض بفرع الهيئة، وسماح النوبي مسؤول التعليم الفني بفرع الهيئة بالأقصر.

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