أحمد داود يتصدر شباك التذاكر بفيلمه يوم 13 لليوم الرابع على التوالي

تصدر النجم أحمد داود بفيلمه يوم 13 شباك تذاكر الأفلام في دور العرض لليوم الرابع على التوالي، وقد نجح أحمد داود في جذب الجمهورحيث حصد امس 750,883 وحصل الفيلم يوم الجمعة على 1,292,144 ويوم الخميس حصل الفيلم على 1,414,796 ليصل مجموع ايراداته ما يقرب من 16 مليون جنيه.

يذكر أن فيلم يوم 13 للنجم احمد داود حصد في اليوم السادس من العرض ايراد 1,216,345 فيما وصل اجمالي ايرادات أول اسبوع عرض 11,096,848 حيث حصد الفيلم في اليوم الخامس 1,908,044 وفي اليوم الرابع من العرض ايراد وصل ل2,623,801 وفي ثالث أيام عيد الفطر 3,198,841 وفي ثاني يوم 2,496,820 وفي أول يوم عرض 869,342 الف جنية.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.