أمسية شعرية لـ أحمد تيمور بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

فى إطار النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقام أمسية للشاعر الكبير الدكتور احمد تيمور ويقدمها الاعلامي الدكتور جمال حماد تحت اشراف الفنان امين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 3 مايو بالمسرح الصغير وخلالها يلقى تيمور ابيات من اشهر دواوينه الخاصة منها ثنائية الطفو والغرق ، اثنين في وصف أمريكا ، العصافير في زيها القاهري ، قافية بين امرؤ القيس وبيني ، عشب يحجب النخيل وغيرها .

الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية , ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية ، يعمل أستاذاً بكلية الطب جامعة الأزهر ، شارك في العديد من الأمسيات والندوات وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر والعالم ، نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية ، صدر له دواوين شعرية منها ثنائية الطفو والغرق ، اثنين في وصف أمريكا ، العصافير في زيها القاهري ، قافية بين امرئ القيس وبيني ، قليل من الحب لا يصلح ، هاتف من وراء الشجيرات ، امرأة من خزف وخرافة ، أمسية من الشعر الخالص ، بوح الفاء المكسورة ، شيء من العشق ، عشب يحجب النخيل ، آهات القدس ، شجن شجر الشوارع والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة .