محافظ دمياط تتابع تطوير طريق شطا

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية ، بمدينتى دمياط ورأس البر لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب حيث رافقها خلالها المهندس حسام الريفى عضو مجلس إدارة الشركة و عدد من ممثلى قطاع شرق الدلتا بالشركة .

هذا وفي مستهل الجولة تفقدت "محافظ دمياط " طريق شطا بمدخل المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبيةوشبكة لصرف مياه الأمطار فضلا عن إنارة وتشجير الطريق واعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط.

فيما بحثت "المحافظ" خطة العمل وفقًا لطبيعة كافة القطاعات بالطريق للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد من أهم المداخل للمدينة ،حيث أكدت على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع ، والعمل وفقًا لخطة محددة لتيسيرالحركة المرورية بالمنطقة و الإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة و رفع كفاءة هذا الطريق الحيوي.

وشددت الدكتورة منال عوض على إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

وتحركت حملة مكبرة اليوم الأحد من ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بادارة دمياط بحملة مرور مفاجئة بالتنسيق الامنى مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرالمكتب الفنى بالادارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة بالقاهرة على ثلاجات وسوق السمك بمدينة عزبة البرج وذلك لاجراء المداهمة والتفتيش المفاجيء لضبط السوق والبحث عن سمكة الارنب السامة المحظور تداولها .

جدير بالذكر أنه تم التأكد من سلامة الأسماك المعروضة بالفحص الظاهرى ولم يتم العثور على اى نوع من الاسماك السامة حيث تأتي تلك الحملات فى ضوء حرص مديرية الصحة بدمياط على صحة وسلامة المواطنين.