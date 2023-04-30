دور المرأة السيناوية في إعادة تنمية أرض الفيروز.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "المرأة السيناوية ودورها في إعادة التنمية بأرض الفيروز".

وأشار التقرير، إلى أن الدولة اهتمت بشكل كبير بدعم وتنمية المرأة السيناوية التي قامت بدور مشهود في بث الروح الوطنية في أبنائها، وعدم الانزلاق في أفكار سيئة تضر بالمجتمع المصري، بالإضافة إلى دورها في مكافحة الأفكار الإرهابية والمتطرفة. وتمثل المرأة السيناوية في قرى محافظة شمال سيناء قوة اقتصادية فاعلة في الحياة بما تقيمه من مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل، والتي تعتمد عليها في سد احتياجات الأسرة، هذا إلى جانب المشغولات اليدوية وهي تحاول من خلالها الحفاظ على التراث السيناوي بكل أشكاله، وتحقق دخلا لأسرتها من أجل رفع مستواها الاقتصادي وإثبات وجودها كشريك فعال في المجتمع.

وتبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية، عدة مشروعات لتنمية المرأة السيناوية منها توصيل مياه الشرب في جنوب وشمال سيناء، إضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمول من الصندوق بحوالي 628 مليون جنيه مع 440 جمعية، نظرا لأن المرأة السيناوية لديها حرفة تراثية رائعة.

هذا إلى جانب معارض الصندوق الاجتماعي بالخارج، والذي يشهد إقبالًا واهتمامًا كبيرًا، حيث تعرض هذه المنتجات السيناوية.