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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

وزير الإنتاج الحربي يشارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
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يشارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذي سيستعرض خلاله مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

كما سيستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز جهودها في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية بالدولة بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للوزارة.

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