صحة دمياط تشن حملات مكبرة لملاحقة سمكة الأرنب السامة

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

تحركت حملة مكبرة اليوم الأحد من ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بادارة دمياط بحملة مرور مفاجئة بالتنسيق الامنى مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرالمكتب الفنى بالادارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة بالقاهرة على ثلاجات وسوق السمك بمدينة عزبة البرج وذلك لاجراء المداهمة والتفتيش المفاجيء لضبط السوق والبحث عن سمكة الارنب السامة المحظور تداولها .

جدير بالذكر أنه تم التاكد من سلامة الاسماك المعروضة بالفحص الظاهرى ولم يتم العثور على اى نوع من الاسماك السامة حيث تأتي تلك الحملات فى ضوء حرص مديرية الصحة بدمياط على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت مديرية الصحة في محافظة دمياط،حملات مكثفة تستهدف الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورةفى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتورالسيدعبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

وقامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بادارة دمياط تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام الطب الوقائي بحملة مرور مفاجئةاليوم على المخازن والثلاجات التى يتم تخزين رسائل المواد الغذائية المستوردة وذلك للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات الصحية واجراء التحفظ الصحى على عدد من الرسائل والتاكد من الاصناف والاعداد ومطابقتها للبيان الوارد من ميناء الوصول وكذلك التاكد من جودةوسلامة التخزين وذلك حيث تم اجراء التحفظ الصحى على رسالة فول صحيح منشا ليتوانيا بوزن 500طن،ورسالة حبار وماكريل مجمد بعدد 1375كرتونة بوزن26طن،ورسالة حبارواخطبوط منشا اليمن بعدد 1123كرتونة بوزن28طن،ورسالة سمسم خام منشا تشاد بعدد 3900شيكارة بوزن 200طن،ورسالة حبار مجمد منشا اليمن بعدد2591كرتونة بوزن 29طن باجمالى عدد خمسة رسائل.

