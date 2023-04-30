لوكاكو يقود تشكيل إنتر لمواجهة لاتسيو

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاتسيو، وذلك بعد قليل على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر كالتالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دي امبروزيو، أتشيربي، باستوني، دارميان.

خط الوسط: باريلا، ديماركو، بروزوفيتش، مخيتريان.

خط الهجوم: لوكاكو، كوريا.

وأجرى إنزاجي تبديلا على التشكيلة التي شاركت ضد يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، الأسبوع الماضي، بعدما دفع بلوكاكو وكوريا في خط الهجوم بدلا من لاوتارو مارتينيز ودجيكو.

ويتنافس الفريقان على حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يقع لاتسيو ثانيا برصيد 61 نقطة، بينما يحل الإنتر في المركز السابع ب54 نقطة.