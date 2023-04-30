73.7 مليون دولار فى 2022.. حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان (فيديو)

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرا تليفزيونيا عن حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان 1.6 مليار دولار في عام 2021 وارتفعت قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر بنسبة 98.7% لتصل إلى 73.7 مليون دولار في عام 2022.

وعن الصادرات المصرية إلى اليابان قد سجلت 554.4 مليون دولار خلال عام 2021 والوقود والزيوت المعدنية في مقدمة الصادرات المصرية لليابان في عام 2022.

وتم إنشاء 107 شركات يابانية تعمل في مصر بعدة مجالات والاستثمارات اليابانية المباشرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بلغت 10 ملايين دولار.

كما أصدرت مصر أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني وتحتل اليابان المرتبة 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية ونفذت اليابان العديد من المشروعات التعليمية في مصر منها المدارس اليابانية والجامعات اليابانية بالإضافة إلى أن تم التوقيع على الشريحة الثانية لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق بـ301 مليون دولار في 2022.

ويستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني.

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليم.