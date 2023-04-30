وزير الشباب ونائب محافظ البحيرة يتفقدان معسكر رشيد القومي

تفقد الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بتفقد معسكر رشيد القومي، والمقرر بدء أعمال تطويره ورفع كفاءته بالكامل للعمل على تقديم كافة الخدمات الرياضية المقدمة بمعسكرات الشباب، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد وزير الشباب، أن المعسكرات القومية تمثل أحد أهم الأولويات التى تعمل عليها الوزارة حاليا خاصة فى ضوء حرص الوزارة على التوسع فى إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التى تتيح الخدمات النشء والشباب من جميع المحافظات، مشيراً أن تطوير تلك المعسكرات يعد مشروع قومي، لما يمثله من إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات المصرية وسيتم استغلالها فى تنفيذ مشروع يلا كامب والمعسكرات التدريبية والترفيهية والرياضية المتنوعة فضلا عن تنفيذ أنشطة التنمية الرياضية التى تستهدف جعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الأعمار السنية ومن جميع المحافظات والمدن والقرى المصرية.

من جانبها، أكدت نائب محافظ البحيرة، أن تطوير المعسكر يأتى بالتزامن مع أعمال تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي عملاق، وإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة، مشيرة إلى التطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة، وتوفير كل ما يلزم بها من بنية تحتية مناسبة، على أعلى مستوى بالإضافة إلي المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة، لخدمة أبناء المحافظة من النشء والشباب، والمرأة وذوي القدرات والهمم.

وأشارت بلبع، الى دور المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" فى التوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وتوفير فرص عمل وريادة الأعمال للشباب، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واختصت محافظة البحيرة بعدد 14 مركز شباب تم الانتهاء منها بالكامل وتسليمها بعد ما شهدته من تطوير.

يذكر أن معسكر رشيد القومي مقام علي مساحة 18 ألف متر مربع ويخدم أكثر من 40 ألف نسمة من أبناء رشيد وآلاف الشباب من أبناء المحافظة، وتشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة به إنشاء ملعب خماسي وملعب أكريليك وملعب للكرة الطائرة ومنطقة ترفيهية ورياضية بالإضافة إلي 40 كرفان.

وفى سياق متصل قام الوزير ونائب محافظ البحيرة ومرافقوهم بتفقد مركز شباب برج رشيد والذي يضم صالة جمنازيوم ومكتبة وصالة بلياردو وتنس طاولة وملعب كرة قدم ومنطقة ترفيهية ورياضية، بالإضافة إلى الغرف الإدارية ودورات المياه.

حضر الجولة، الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللواء ياسر الدميني، رئيس مركز ومدينة رشيد وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.