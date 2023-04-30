وفد الاتحاد المصري للكاراتية يزور مستشفى علاج السرطان بالأقصر.. صور

زار الدكتور محمد محروس الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، اليوم الأحد، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام ومستشفى سرطان الأطفال بمدينة طيبة شمال الأقصر، برفقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على هامش إقامة بطولة كأس مصر للكاراتية.

وتفقد الوفد، العمل داخل المستشفى، وتعرفوا على كيفية العمل داخل الأقسام واستمعوا لشرح مفصل عن المستشفي من قيادات وأطباء المستشفى.

وقال محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، إن المستشفى يعد صرح طبي عالمي علي أرض الأقصر ويقدم خدمات مجانية مميزه، مشيرا إللى أن الاتحاد يدعم كل عمل يخدم المواطنين في مصر في إطار المشاركة المجتمعية.

وأشار الدهراوي، إلى أنه وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد انتهزوا فرصة إقامة بطولة كأس مصر للكاراتيه في محافظة الأقصر لزيارة المستشفي ودعم المرضى معنويا.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد المصري للكاراتيه، علي دعمهم للمستشفى وللمرضى، مرحبا بكل المؤسسات والأفراد الذين يقدمون الدعم للمستشفي الذي يعتبر أكبر مستشفى متخصص في علاج الأورام في صعيد مصر بالمجان.

وكانت محافظة الأقصر، قد شهدت انطلاق فعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه للفروع على مستوى الجمهورية، والتي تقام لأول مرة على أرض المحافظة، وينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة من 27 محافظة، في الفترة من 27 إلي 30 أبريل الجاري داخل الصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة طيبة الجديدة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (1)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (1)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (2)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (2)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (3)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (3)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (4)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (5)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (6)

زيارة الاتحاد المصري للكاراتية (7)