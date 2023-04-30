أوزبكستان توافق على الدستور الجديد بعد تصويت 12 مليونا و839 ألف ناخب

الأحد 30/أبريل/2023 - 01:06 م

أكد نائب رئيس اللجنة المركزية لانتخابات أوزبكستان كوتشكراف بخرام تلوكينفيتش، صحة الاستفتاء على الدستور الجديد بعد توصيت نحو 12 مليونا و839 ألف ناخب أوزبكي من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ عددهم 19 مليونا و722 ألف ناخب أي ما يعادل 62 في المائة وذلك حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال تلوكينفيتش، في مؤتمر عقد بمقر المركز الصحفي المخصص لتغطية الاستفتاء على الدستور الجديد، اليوم /الأحد/ - إن الاستفتاء أجري وقفا للقانون الأساسي والمعايير الدولية وقد وجدنا بعض فحص نصف أوراق الناخبين أنها صحيحة حتى الآن، موضحا أنه لم يحدث أي تدخل خارجي من أي جهة في عملية التصويت.

وبدوره.. نفي أوربيف نور علي برميكولوفيتش نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، تسجيل أي انتهاك وقع في أي من مراكز الاقتراع المخصصة للاستفتاء حتى الآن، مضيفا أنه هناك 43 ألف مراقب محلي يشارك في المراقبة بمراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن 26 قناة تليفزيونية تنقل بثا مباشرا من مراكز الاقتراع.