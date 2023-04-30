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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مساعد أوسوريو يبدأ مهامه مع الزمالك استعدادا للأهلي في السوبر

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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بدأ الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو مساعد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، اليوم الأحد مهام عمله في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال التدريبات الجماعية للأبيض والتي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي.

وتواجد فريدي هيريرا هيرناندو في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله أمس السبت إلى القاهرة ، لتولي مهام  عمله ضمن  الجهاز المعاون للكولومبي أوسوريو.

وواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأحد تدريباته استعدادا للقاء الأهلي بالسوبر المصري المقرر له بالإمارات يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما حصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة .

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 43 نقطة من خوض 25 مباراة .

وخلال 25 مباراة بمسابقة الدوري هذا الموسم، نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز بـ 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض للخسارة في 6 مباريات.

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