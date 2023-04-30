النقض عن قاتل نيرة أشرف: "كان يتمتع بالإدراك الكامل وقت ارتكابه لجريمته"

فسرت محكمة النقض أسباب تأييد الحكم بإعدام محمد عادل عوض الله اسماعيل، والمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف منتصف في 20 يونيو من عام 2022، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحقه بالإعدام شنقًا وذلك بعد تقدم 7 محامين بمذكرات طعون على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية من بينها طعن بعدم سلامة القوة العقلية للمتهم وقت ارتكابه لجريمته.

وقضت محكمة النقض في فبراير من عام 2023 بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا وفي الموضوع برفض قبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم .

صدر الحكم عن الدائرة الجنائية دائرة الخميس (د) المؤلفة من القاضي محمد محجوب، رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة محمد العكازي، وعبد الله فتحي، وعلاء البغدادي، وعصام إبراهيم، نواب رئيس المحكمة، رئيس محكمة النقض بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض كيلاني محمود، وأمين السر حسام الدین محمد في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023م.

تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية من اختصاص المحكمة:

وقالت المحكمة بمذكرة أسباب الحكم والتي جري إيداعها أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا انة يتعين لسلامة الحكم إذ ما أثار المتهم هذا الدفاع ان تجري تحقيقا من شأنه بلوغ غاية الأمر فية فإذا لم تعين خبيرا للفصل فىها الدفاع إثباتا أو نفيا تعين عليها ان تتناول هذا الدفاع وترد عليه من واقع التحقيقات التي تمت فى الدعوى وموقف المتهم منها سيما عند استجوابه او مناقشة الادلة فى مواجهته ومن الظروف السابقة على الواقعة وترتيبه لارتكابها وتدبيره اقترافها وكيفية ارتكابها وتوقيت ارتكابها والأداة المستخدمة وطريقة استخدامها وصولا الى النتيجة التي ابتغاها من النشاط الإجرامي الذي اقترفه.

المحكمة استخلصت تمتع المتهم بالوعي والتمييز وحسن الإدراك:

وأوضحت مذكرة أسباب الحكم، ان محكمة جنايات المنصورة استخلصت في حدود سلطتها التقديرية ومن أوراق الدعوى تمتع الطاعن بالوعي والتمييز والقدرة على حسن الإدراك وسلامة التدبير العقلي وقت ارتكابه الجريمة وذلك من واقع مسلك الطاعن وأفعاله وأقواله سواء ما كان سابقا على الطعن والذبح او اثناء ارتكاب واقعة الطعن والذبح او من بعد مقارفة الجريمة من أقواله بالتحقيقات واعترافه بالجريمة وسلوكه أثناء المعاينة التصويرية واعترافه بقتل المجني عليها أثناء عرض ماتم تصويره من وقائع الطعن والذبح عن طريق الكاميرات الخاصة بالجامعة ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم ردا على هذا الدفاع من الطاعن كان محافظا على شعوره وإدراكه مستقرا نفسيا ولا يعاني من أي اضطراب نفسي وقت الحادث.

الإعدام شنقا لقاتل نيرة أشرف :

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة " الدائرة الرابعة"برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

أودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات، مثل: وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي.