حماية الطفل بالأقصر تستخرج شهادة ميلاد لطفلة يتيمة وتنقذ آخر مصاب بحروق

أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن نجاحها في استخراج شهادة ميلاد لطفلة يتيمة الأب والأم وذلك بعد وفاة الوالدين، وتعثر وجود ما يثبت العلاقة الزوجية.

وبدأت الواقعة، حينما تلقى خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغاً في عام ٢٠١٩ بالواقعة، وقامت الوحدة العامة للحماية بالأقصر برئاسة نجوى إبراهيم بالتأكد من صحة البلاغ ورفع التقارير للنيابة بمكتب المحامي العام، والتي تولت التحقيق بالقضية رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠٢٢.

وتمكن المستشار محمود بكر رئيس النيابة الكلية، من استصدار قرار باستخراج شهادة ميلاد الطفلة "ب.أ.م"، وتم تكليف الوحدة العامة باعتبارها الممثل القانوني عن خط نجدة الطفل بالأقصر باستخراج شهادة ميلاد الطفلة من السجل المدني.

وكلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الوحدة بمتابعة حالة الطفلة وإلحاقها بالتعليم لتحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.

وفي سياق متصل، استجابت وحدة حماية الطفل بمحافظة الأقصر بشكل عاجل لاستغاثة المواطن "محمد إسماعيل خلف الله" والد الطفل "إسماعيل" البالغ من العمر ١٣ عام والمصاب بحروق بالغة الخطورة، وبعد تلقى البلاغ توجه أعضاء الوحدة إلى منزل الطفل بشكل عاجل كونه من الحالات الخطرة.

وتمكنت الوحدة من نقل الطفل إلى مستشفى الأقصر الدولي بمساعدة أحد الجيران المتابع لحالة الطفل، وكان في انتظاره لجنة طبية تعاملت مع الحالة بشكل عاجل، وهو يرقد حاليا في قسم العناية المركزة ويخضع للعلاج مع متابعة مستمرة.

ومن جانبه، كلف محافظ الأقصر بتكليف الوحدة العامة لحماية الطفل، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنقاذ الطفل ومتابعته حتى استقرار حالته.