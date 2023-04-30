برلمانية التجمع توافق على مشروع تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ موافقة الهيئة البرلمانية للحزب من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب".

وقال المغاوري: “أتقدم بالشكر للجنة البرلمانية على صياغة النص الكامل لمشروع القانون، وهذا المشروع هو باكورة الأعمال بين المجلس وتفعيل النص الدستوري بتقديم المجلس لمشروعات القوانين بالتعاون مع الحكومة، حيث يأتي دور المشرع لينظم ويحد من السلوك الضار الذي يلحق الضرر بالمواطنين، وقد عرفت مصر جمعيات الرفق بالحيوان التي كانت لها سلطات تنظم اقتناء الحيوانات وكيفية التعامل معهم والرفق بهم”.

واستكمل المغاوري أن مصر هي بلد الحضارة الضاربة في عمق التاريخ، ويواجه القانون ظواهر سلبية من حيث استخدام بعض الحيوانات الشرسة في ترويع المواطنين والتجول بين المواطنين في الشوارع مما يمثل تهديد لحياة المواطنين وترويعهم.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

أبرز ما تضمنه مشروع القانون من تنظيم في شأن الحيوانات الخطرة

1. الحيوانات الخطرة هي التي تُلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى، والمحددة بالجداول الملحقة بمشروع القانون(مثل: الأسود، النمور، والضباع... وغيرها".

2. تحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا فى بعض الحالات الاستثنائية وبترخيص من السلطة المختصة :" مثل: حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات ... وغيرها".

3. يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة.

4. إلزام حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة فى حالات: هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه ، وكذا فى حالتي: إصابة شخص، أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء منه.

5. يجب إبلاغ السلطة المختصة بوجود أي من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أي حائز أو أي منها متروكاً أو ضالاً ؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

6. إلزام اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها فى أى من هذه الأماكن.

7. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

8. الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة التعدي العمد على الغير باستخدام حيوان خطر.

9. السجن المشدد خمس سنوات، وغرامة تصل إلى أربعة ملايين جنيه في حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدي باستخدام حيوان خطر.

10. السجن المشدد لمدة تصل إلى عشرين عاما لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر، وأفضى ذلك إلى الموت.

أبرز ما تضمنه مشروع القانون في شأن الحيوانات المتروكة أو الضالة

1. يجب إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجود أي من الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

2. تتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.