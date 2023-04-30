التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة أبو حماد اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بطريق نزلة العزازى أبو حماد بنطاق مركز أبو حماد.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "عبد الرحمن م ع" عامين مقيم نطاق مركز أبوحماد جثة هامدة.

وتبين من التحريات وتوقيع الكشف الطبى على الطفل حدوث وفاته إثر إصابته بنزيف بالمخ نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة بطريق نزلة العزازى أبوحماد وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة.