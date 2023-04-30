النواب الأردني: الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ضرورة لحفظ الواقع التاريخي والقانوني

الأحد 30/أبريل/2023 - 12:50 م

أكد مساعد رئيس مجلس النواب الأردني ذياب المساعيد، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تعتبر حجر أساس وضرورة لحفظ الواقع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد نيابي، يضم النائبين الدكتور بلال المومني والدكتور عمر الزيود، بالجلسة الرئيسية في مؤتمر الجمعية البرلمانية-الاتحاد من أجل المتوسط (PA_ufm)، الذي يعقد حاليًا في قبرص، ويركز في مناقشاته على موضوعي الطاقة والبيئة.

وقال المساعيد إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، مؤكدًا وقوف الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة، وحفظ حقوق عودة اللاجئين.

وأشار إلى أن الأردن يساهم بالمحافظة على السلم العالمي من خلال محاربته للإرهاب، مضيفا أن مكافحة الإرهاب تبدأ بمواجهة أسبابه.

ولفت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني إلى الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي يتحملها الأردن بسبب موجات اللجوء، موضحا أن الدول الداعمة بدأت تتخلى عن دورها تجاه اللاجئين.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الوفد النيابي، وزير الخارجية القبرصي كونستا نتينوس كوميوس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون مع البرلمان القبرصي في مجال الأمن وحقوق الإنسان وترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما التقى رئيسة البرلمان القبرصي رئيس اللجنة المعنية بالشؤون السياسية والأمنية وحقوق الإنسان كوستاس ما فريدس، حيث تم بحث محاور المؤتمر وسبل التعاون بين البلدين.