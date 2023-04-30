بالصور.. رئيس أزهرية جنوب سيناء يتفقد امتحانات اليوم الثاني للنقل

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، لجان امتحانات اليوم الثاني الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الابتدائي الصفيين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثانى الاعدادى بمعهدى الطور النموذجى الإبتدائى والإعدادى فتيات.

واكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية أن الامتحانات تسير بصورة طيبة فى يومها الثاني يؤدي التلاميذ الامتحانات فى مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية ويؤدي طلاب الأول الإعدادي الإمتحانات فى مادتى أصول الدين "ورقة أولى التفسير والحديث " والعلوم وطلاب الثاني الإعدادي فى مادتى أصول الدين " ورقة أولى التفسير والحديث " والعلوم وتنفذ جميع التعليمات والتوجيهات.

كما تفقد خضر لجان امتحانات معهدى قرية الجبيل، موجها بتوفير الجو المناسب للتلاميذ والطلاب وتنفيذ جميع التعليمات والتوجيهات والبدء في عمليات التصحيح أولا بأول ووجه بالدقة فى عمليات التصحيح والمراجعة والرصد.

رافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، الشيخ اسلام محمدى شيخ المعهد الابتدائي وهدى العجمى موجه مقيم والشيخة سلوى أبو الحسن قائم بعمل شيخ المعهد الإعدادى وصفاء عبد الحق موجه مقيم .

تجرى الامتحانات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والشيخ على خليل المطبعة السرية وبمتابعة وإشراف وكيلى القطاع الاستاذ الدكتور أحمد الشرقاوى والشيخ عوض الله عبد العال والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للإمتحانات والدكتور وليد أبو العينين مدير عام الإدارة العامة للأمن بالأزهر .

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