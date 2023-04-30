الخارجية الأردنية: عمان تستضيف اجتماعًا لوزراء خارجية مصر والسعودية والعراق وسوريا غدا

الأحد 30/أبريل/2023 - 12:51 م

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، إن بلاده تستضيف غدا /الاثنين/، اجتماعا لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والسعودية والعراق وسوريا.

وأوضح المجالي - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 أبريل الجاري، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية (عمان)؛ للمشاركة في الاجتماع.