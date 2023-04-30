سيارة مسرعة تنهي حياة شخص بطريق المرازيق في البدرشين

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة بجسده بطريق المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق المرازيق بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بأحد الأشخاص أثناء محاولة عبوره الطريق مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.