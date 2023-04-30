محافظ بني سويف يُهنئ الرئيس بمناسبة عيد العمال      

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال ..جاء فيها :

(يسعدني أن أتقدم لسيادتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد العمال، أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار..داعياً المولى عزوجل ،أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وناصراً للحق ، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها)

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من:الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب،المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،حسن محمد شحاتة وزير القوى العاملة ،اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،هنأهم خلالها بهذه المناسبة ،سائلاً المولى أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار