الرئيس الفلبيني يؤكد أن حكومته تبذل قصارى جهدها لمعالجة أزمة البطالة

الأحد 30/أبريل/2023 - 12:45 م

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم /الأحد/ أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمعالجة أزمة البطالة، مشددا على أنها تعمل على تقوية الاقتصاد وقطاع التعليم لتعزيز الوظائف وذلك في كلمة له بمناسبة انطلاق احتفالات عيد العمال.

وشدد ماركوس الابن - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - على أن الحكومة ستواصل تقديم المساعدة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وهو قطاع تضرر بشدة جراء القيود التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار ماركوس الابن إلى أنه في الوقت الحالي تعتمد الفلبين على الاستثمارات والانفتاح المستمر للاقتصاد لتنمية الأعمال التجارية وخاصة في البنى التحتية المهمة.