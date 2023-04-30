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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الفلبيني يؤكد أن حكومته تبذل قصارى جهدها لمعالجة أزمة البطالة

الرئيس الفلبيني
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
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أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم /الأحد/ أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمعالجة أزمة البطالة، مشددا على أنها تعمل على تقوية الاقتصاد وقطاع التعليم لتعزيز الوظائف وذلك في كلمة له بمناسبة انطلاق احتفالات عيد العمال.

وشدد ماركوس الابن - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - على أن الحكومة ستواصل تقديم المساعدة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وهو قطاع تضرر بشدة جراء القيود التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وأشار ماركوس الابن إلى أنه في الوقت الحالي تعتمد الفلبين على الاستثمارات والانفتاح المستمر للاقتصاد لتنمية الأعمال التجارية وخاصة في البنى التحتية المهمة.

الفلبين أزمة البطالة