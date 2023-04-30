تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و55 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 427 شاحنة و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 173 شاحنة و17 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا امس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1155 راكبا بموانيها .

