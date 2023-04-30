أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و55 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 427 شاحنة و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 173 شاحنة و17 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا امس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1155 راكبا بموانيها .
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تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و55 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 427 شاحنة و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 173 شاحنة و17 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و55 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 427 شاحنة و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 173 شاحنة و17 سيارة .