ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و55 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 427 شاحنة و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 173 شاحنة و17 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل ودليلة  فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  ، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا امس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1155 راكبا بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري