مصرع شخص صدمه توك توك بقرية البليدة في العياط

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام توك توك بجسده بقرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.
تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بقرية البليدة بدائرة المركز؛ وبالإنتقال والفحص تبين اصطدام دراجة نارية توك توك بشخص خلال محاولته عبور الطريق مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تحفظت القوات علي السائق والتوك توك المتسببان في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.