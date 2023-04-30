أوكرانيا تؤكد السيطرة على طريق "الحياة" في باخموت

الأحد 30/أبريل/2023 - 12:39 م

أكد المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الجبهة الشرقية للبلاد، سيرهي شيريفاتي أن بلاده لا تزال تسيطر على طريق إمداد حيوي "طريق الحياة" المؤدي إلى باخموت.

وقال شيريفاتي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " يتحدث الروس منذ أسابيع عدة عن السيطرة على (طريق الحياة)، وكذلك عن استمرار السيطرة على إطلاق النار عليه.. نعم، الأمر صعب حقا هناك، لكن قوات الدفاع لم تسمح للروس بقطع خدماتنا اللوجستية ".

وكانت القيادة العسكرية العليا الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها صدت 58 هجوما روسيا على طول الجزء من خط المواجهة الممتد من باخموت عبر أفدييفكا وصولا إلى مارينكا في جنوب منطقة دونيتسك.

يذكر أن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية قد هدد في وقت سابق بسحب بعض قواته من مدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا ما لم ترسل موسكو المزيد من الذخيرة.