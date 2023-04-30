الداودي يوجه بإعداد خطة شاملة لإعادة رصف شوارع قنا

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بسرعة إعداد خطة شاملة ومحددة بتوقيتات زمنية لإعادة رصف شوارع مدينة قنا بعدما شهدت أعمال صيانة خطوط مياة الشرب أو مطابق صرف صحي، ومد خطوط غاز طبيعي، وكابلات فايبر، وكذلك الشوارع التي حدث بها هبوط أرضي ، للحفاظ على السلامة الإنشائية للطرق ، ورفع معدلات الأمان بها، والوقاية من احتمالية وقوع حوادث، فضلا عن إضفاء المظهر الحضارى على شوارع المدينة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده صباح اليوم ، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، و طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وصالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، و مسئولى الشركة المنفذة لعدد من مشروعات رصف الطرق بمدينة قنا.

وكلف محافظ قنا، مسئولى مجلس المدينة و مديرية الطرق بمراجعة كافة الطرق بمدينة قنا ، وتحديد الشوارع التى سيتم رصفها، وإعداد بيان تفصيلى بها تمهيدا لإدراجها بالخطة الإستثمارية، مشددا على ضرورة التنسيق مع مسئولى شبكات المرافق لإستبعاد أى شوارع محتمل أن تشهد أعمال مرافق خلال فترة قريبة.

كما وجه الداودي بترسية أعمال الرصف على المقاولين الجادين لتنفيذ الخطط طبقا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية ومعايير الجودة طبقا للكود المصرى للطرق ، على أن يتم التنسيق مع إدارة مرور قنا عند البدء فى عمليات الرصف لغلق الشوارع التى يتم رصفها وعمل تحويلات مرورية حتي الإنتهاء منها ، وذلك منعا للتكدسات المرورية المحتملة .

وقال محافظ قنا، إنه تم تحديد 11 شارع داخل مدينة قنا لإدراجهم فى خطة الرصف المقبلة ، وسيتم إدراج الشوارع المتبقية تِباعا ، مشيرا إلى أنه سوف يتم بدء أعمال الرصف بتلك الشوارع فور إعتماد الخطة ، على أن يتم رصف الشوارع بشكل متتالى حتى لا تحدث أزمات مرورية، مشددا على مسئولى الشركات المنفذة بضرورة مراعاة منسوب غرف المياه وأغطية مطابق الصرف الصحي، علي أن تتماشي مع مستوى الرصف ، مؤكدا أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير حركة المرور .