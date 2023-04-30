برلمانية: الاحتفال بالعمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لهم

هنأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمال مصر بمناسبة عيدهم، مضيفة أن الاحتفال بالعمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لهم لما يقدمونه من إسهامات وجهد فى شتى ربوع مصر من أجل استكمال النهضة الشاملة والارتقاء بالوطن وبناء مستقبل أفضل، وهم عماد الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت "عليش" في بيان لها اليوم، أن عمال مصر هم أساس التقدم والازدهار وحجر الأساس فى قاطرة التنمية فى مختلف المجالات، ودفع مسيرة الإنتاج والعمل على رفعة الوطن، مشيرة إلى أن عيدهم سيظل شاهدا على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن، وتحقيق كم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، بالرغم من الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد وحرصوا على اتقان العمل لأنهم يدركون أن بالعمل تبنى الأمم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو يعطى ملف العمال اهتماما بالغا وحصلوا على امتيازات عديدة، سواء من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك من أجل رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، بجانب دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا السابقة.

ولفتت النائبة إلى أنه تم اتخاذ حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهذا يعد انتصار لحقوق العمال، بالإضافة إلى أن البرلمان حريص على إخراج قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن حقوق العمال، ويحدد واجباتهم ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.