«فيفا» يتغني بتألق محمد الشناوي بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

سلط الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على تألق محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تأهل الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ"فيفا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لقائد وحارس الأهلي محمد الشناوي وعلق عليها: إذا امتلكت حارسًا حصينًا ودفاعًا أمينًا، فبالتأكيد ستقتنصُ تأهلًا ثمينًا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الرجاء المغربي سلبيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعتهما على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، بعدما فاز الأحمر بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد نجاح الفريق التونسي في الفوز على بطل الجزائر بهدفين مقابل هدف في مجمع المباراتين.

وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي أحد يومي 11 و12 مايو المقبل في تونس، على أن يستضيف الأحمر نظيره التونسي بالقاهرة أحد يومي 19 و20 مايو في مواجهة الإياب.