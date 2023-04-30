حبس متهم بسرقة أغطية البالوعات بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجية له تهمة سرقة أغطية البالوعات بمنطقة العمرانية، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من بعض الأهالي، يؤكدوا قيام شخص بسرقة أغطية البالوعات، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين صحة البلاغ، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض بيعها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.