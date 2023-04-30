تكريم الزميلة رضوى السيسي في احتفالية مرور 125 عاما على الصحافة الكردية

الأحد 30/أبريل/2023 - 12:50 م

كرم مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة، الزميلة الصحفية رضوى السيسي ، في الذكرى 125 لميلاد الصحافة الكردية.

وشهدت القاهرة، احتفالية خاصة بعيد الصحافة الكردية والصحفيين الكرد، نظمها مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني بالقاهرة، بحضور نائب سفير دولة العراق بالقاهرة روكان عبدالخالق والملحق العسكري العراقي العميد محمد هاشم عبدالله، وعدد من النواب وأساتذة الجامعات والإعلاميين والمثقفين.

صاحب الاحتفالية معرض لأرشيف عدد من الصحف الكردية الأولى منها "كردستان، التآخي، كردستان نوي، هيوا، هاوار، خبات، كردستان اليوم، براتي" وغير من الصحف الكردية.

ويحتفل إقليم كردستان العراق في 22 أبريل من كل عام بعيد الصحافة الكردية والصحفيين الكرد، وهو ذكرى إصدار أول صحيفة كردية من مصر عام 1898 باسم "كردستان" على يد مقداد مدحت بدرخان، ذلك الحدث الذي صنع حالة مغايرة في تاريخ الكرد وقضيتهم، حتى أصبحت لهم مدرسة صحفية وتجارب مؤسسية متعددة تتبادل الخبرات مع مثيلاتها بالمنطقة والعالم.

وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب إن مصر لها الفضل في وضع أول حرف كردي على صفحات أول جريدة كردية طبعت في مطابع دار الهلال، وهي "كردستان" ليعرف العالم هذا الشعب وقضيته إلى العالم، مؤكدا أن مصر كانت ولازالت تحتضن المثقفين والفنانين والمضطهدين وتعترف بحقوق كافة الأعراق والقوميات.

وأشار حبيب إلى أن الصحافة الكردية واجهت الكثير من المشاكل والمعوقات، إلا أنها أثبتت نفسها على الساحة الصحافية العالمية، بينما كانت أمم لا تعرف القراءة و الكتابة أو دول لم تنشأ، ثم صدر العديد من الصحف الكردية في المهجر أو داخل الوطن، وتم نقل أول مطبعة لطبع الصحف إلى كردستان في بداية الثلاثينات من القرن الماضي من قبل حسن حزني موكرياني، حيث نقل مطبعة من حلب إلى مدينة رواندوز في محافظة أربيل، فصدرت صحيفة "زاري كرمانجي".

ونوه المسؤول الكردي إلى أن الصحافة في كردستان الآن في طور آخر، خاصة بعد العام 1991 وتشكيل برلمان وحكومة الإقليم، حيث صدرت قوانين تؤيد حرية الصحافة والرأي، وتأسست نقابة للصحفيين عام 1998 وأصبحت عضوا في الفيدرالية الدولية للصحفيين، لافتا إلى أن الإقليم يشهد إصدار قرابة أكثر من 200 مطبوعة صحفية بين يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية، مع العديد من القنوات الفضائية والمحلية، وأن لكل مكون من مكونات كردستان إعلامه الخاص ينطق لغته القومية، وهناك قانون للعمل الصحفي الذي يمنح الصحفي الحصانة خلال ممارسة مهنته.

واستعرض الدكتور محمود زايد أستاذ التاريخ، وأحد المشاركين مسيرة الصحافة الكردية وسير تجاربها الأولى، مؤكدا نهضتها في الوقت الحاضر في ظل حكم الزعيم مسعود بارزاني.

وتم استعراض دور وتاريخ دار الهلال في دعم صدور صحيفة "كردستان" والعديد من الصحف والمجلات الداعمة للحقوق والحريات القومية، مهنئا الصحفيين الكورد بعيدهم.