نائب: قضية السوادن كانت أولى بالمناقشة فى جلسة البرلمان اليوم

أكد النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أنه كان يجب تخصيص الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة أحداث السودان.

وأضاف "داود" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن السودان جزء من مصر، وأن أزمة السودان تهم مختلف الأطياف السياسية فى المجلس.

وأوضح "داود" أن حق حزب الوفد وبما أنه حاصل على الترتيب الثالث فى الكتل السياسية فى البرلمان أن يخصص لنوابه مقاعد فى مكان واحد.

وكان قد بدأ مجلس النواب اليوم الاحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.