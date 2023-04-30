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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة مسلحة خلفت مصابا بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية خلفت مصابا بقرية الطرفاية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية الطرفاية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلافات سابقة ونتج عن المشاجرة إصابة شخص بطلق ناري جري نقله إلي مستشفي البدرشين لتلقي العلاج اللازم ونجحت القوات في فرض السيطرة والقبض علي طرفي المشاجرة واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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