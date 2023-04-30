اليوم.. أرمينيا وأذربيجان تعقدان محادثات سلام فى واشنطن

أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن أرمينيا وأذربيجان تعقدان، اليوم الأحد، جولة جديدة من المحادثات في واشنطن لمحاولة تطبيع العلاقات.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن وزير الشئون الخارجية الأرمني، أرارات ميرزويان، يجري زيارة عمل في واشنطن العاصمة من 30 أبريل 2023، وتم التخطيط للجولة المقبلة من المباحثات بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، ولم تؤكد أذربيجان الاجتماع.

جدير بالذكر أنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتى فى 1991، تشهد أرمينيا وأذربيجان تصاعد التوتر بين البلدين بسبب منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، فيما قامت قوات حفظ سلام روسية فى 2020 بنشر قواتها لإنهاء حرب هى الثانية بين البلدين.