"مشايخ مطروح" تكرم وكيل التعليم وتمنحه درع المجلس.. صور

كرم العمدة خير رسلان الكميلي رئيس مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، اليوم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمنحه درع المجلس عرفانا بما يقدمه من أداء فعال وجهد متواصل وفكر مستنير منذ توليه مهام منصبه في سبيل تطوير تعليم مطروح وتحقيق التميز التعليمي المأمول.

جاء ذلك بمقر مجلس العمد والمشايخ بحضور فتحي بوعبيسي نائب رئيس مجلس الأمناء الأسبق ولفيف من عمد ومشايخ ووجهاء مطروح.

كما قام رئيس مجلس العمد بتكريم إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وذلك تقديرا للجهد المتميز والأداء المثمر طوال الفترة الماضية.

وأعرب شحاته عن سعادته بهذا التكريم من منبر شعبي محترم يمثل القبائل العربية الأصيلة بمحافظة مطروح، مشيراً إلى أنه سيكون دافعا قوياً وتحفيزا جديداً لاستمرار تحديث العملية التعليمية بكافة المؤسسات التربوية.

عمد ومشايخ مطروح يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل المديرية

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