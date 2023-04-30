مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بالطريق السريع بالعياط

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل وتوك توك أعلي الطريق السريع أمام قرية السعودية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة غرفة النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بالطريق السريع أمام قرية السعودية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل وتوك توك نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.